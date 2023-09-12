ВИДЕО ⟩ Лайма Вайкуле о Галкине: «Максим - это, конечно, редкий экземпляр»

В прямом эфире на YouTube-канале «И грянул Грэм» латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала, действительно ли обучала Максима Галкина латышскому языку.
«Мы просто разбирали песню. Он готовился. Говорит: "Вот послушай. Ты будешь понимать, что я говорю?". И он наизусть все знает. Его обучать то и не нужно. Он просто талантище. Я что-то поправляла, что-то говорила, но Максим - это, конечно, редкий экземпляр, который так легко запоминает все. Супер!» - с улыбкой вспоминает Лайма Вайкуле.
Со слов певицы, Галкин пел не только песни Ольги Раецкой с правильным текстом и интонацией, но и хиты Prāta Vētra. Она не стала скрывать, что благодаря юмористу попробовала петь на литовском, потому что у него замечательно это получается.
Ранее российский юморист Максим Галкин в латвийской программе Slavenības. Bez filtra продемонстрировал свое знание латышского языка.
Смотрите видеоинтервью с Лаймой Вайкуле!
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