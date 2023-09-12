«Я вернулся домой с работы поздно вечером и вывел собаку на прогулку», - вспоминает 52-летний владелец дома в Мурасте. Это произошло в минувшее воскресенье, когда, по его словам, время приближалось к полуночи. «Я переходил дорогу по пешеходному переходу, навстречу мне выехал велосипедист и неожиданно ударил меня ножом, когда проезжал мимо».
ФОТО ⟩ Велосипедист напал на прохожего в Табасалу: «Он ударил меня ножом по голове и поехал дальше»
Поздним воскресным вечером, 3 сентября, Сильвер берет в прихожей поводок своей собаки и выходит на прогулку с четвероногим другом через парадную дверь своего дома в Мурасте. «На самом деле, в районе Табасалу всегда очень спокойно. Я живу здесь уже много лет, и за все это время у нас не было ни одного вора, ни одного случая насилия, о котором я знаю. В целом, это очень спокойное место для семейной жизни», - рассказывает пострадавший.
Сильвер как обычно выгуливал свою собаку, вместе они подходили к пешеходному переходу. «Я заметил велосипедиста, который ехал с другой стороны дороги. Сначала я не придал этому никакого значения - заметил только краем глаза, что кто-то движется в мою сторону на велосипеде. Я начал переходить дорогу, когда велосипедист проехал мимо меня, и вдруг почувствовал толчок, - вспоминает 52-летний пострадавший. - Я был настолько потрясен случившимся, что сначала подумал, что меня ударили ножом в ухо».
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов сообщила, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Она отметила, что хотя с момента инцидента прошла неделя, у полиции до сих пор нет подозреваемых.
«Он ударил меня ножом по голове и сразу уехал на своем велосипеде», - житель Мурасте до сих пор озадачен случившимся. Крупная 70-килограммовая собака ротвейлер, сопровождавшая его на прогулке, также не успела среагировать. «Видимо, собака видела, что нападавший едет плавно и достаточно медленно, не приняла его за угрозу и не заняла оборонительную позицию».
Сильвер также поделился с редакцией фотографиями с камеры видеонаблюдения, которая установлена в его доме. На видео можно рассмотреть, что Сильвер возвращается с прогулки, а на его одежде видны пятна крови. «Я подал заявление в полицию, а в ЭМО мне зашили рану», - сказал пострадавший.
Однако он не может понять, как такое могло произойти в таком спокойном районе как Мурасте. «Я что-то пропустил, или в Табасалу действительно есть опасный молодой человек, нападающий на случайных прохожих сножом?» - говорит житель Мурасте. Впрочем, это так и остается загадкой для Сильвера. «В полиции мне также сказали, что это совершенно невероятный инцидент, потому что Табасалу на самом деле очень спокойный и безопасный район», - говорит Сильвер.