ФОТО ⟩ Велосипедист напал на прохожего в Табасалу: «Он ударил меня ножом по голове и поехал дальше»

Поздним воскресным вечером, 3 сентября, Сильвер берет в прихожей поводок своей собаки и выходит на прогулку с четвероногим другом через парадную дверь своего дома в Мурасте. «На самом деле, в районе Табасалу всегда очень спокойно. Я живу здесь уже много лет, и за все это время у нас не было ни одного вора, ни одного случая насилия, о котором я знаю. В целом, это очень спокойное место для семейной жизни», - рассказывает пострадавший.

Сильвер как обычно выгуливал свою собаку, вместе они подходили к пешеходному переходу. «Я заметил велосипедиста, который ехал с другой стороны дороги. Сначала я не придал этому никакого значения - заметил только краем глаза, что кто-то движется в мою сторону на велосипеде. Я начал переходить дорогу, когда велосипедист проехал мимо меня, и вдруг почувствовал толчок, - вспоминает 52-летний пострадавший. - Я был настолько потрясен случившимся, что сначала подумал, что меня ударили ножом в ухо».

«Я был настолько потрясен случившимся, что сначала подумал, что меня ударили ножом в ухо». Фото: Erakogu

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов сообщила, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Она отметила, что хотя с момента инцидента прошла неделя, у полиции до сих пор нет подозреваемых.