Фото и видео ⟩ Страшная находка: военные обнаружили в Ласнамяэ обгоревший труп, на руке золотые часы

«Карьер Вяо. Труп. Наверное, горел», - рассказал Elu24 читатель, приславший информацию, а также приложивший фотографию с места событий. Как утверждается, солдаты сами немедленно сообщили в полицию, и на место прибыли оперативные службы.

Порталу Elu24 сообщили, что тело наполовину обгорело, на руке были золотые часы, рядом с трупом лежала банковская карта, а чуть дальше на земле был найден кошелек.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны (PPA) Бритта Сепп подтвердила информацию о случившемся. «Действительно, около 11 часов утра в полицию поступило сообщение о том, что во время учений в районе карьера Вяо в Ласнамяэ солдаты обнаружили труп. Поскольку мы только что узнали об этом, все обстоятельства еще выясняются».

Труп человека в районе карьера Вяо в Ласнамяэ Фото: Erakogu

На этой неделе началась активная фаза учений Ussisõnad в Северном военном округе, в рамках которых сегодня, 7 сентября, задачи отрабатываются в том числе в Таллинне.

В этот четверг сформированные подразделения участвуют в тренировках в зоне ответственности Северного округа, в том числе в Таллинне. Прежде всего они проходят в районе портов, аэропорта, а также рядом с Мяннику в районе Нымме. В этих районах можно будет увидеть членов Кайтселийта и резервистов, осуществляющих патрулирование, либо другую деятельность в соответствии со своей сферой ответственности.

Карьер Вяо в Таллинне - это место, где добывается известняк. Район Вяо известен своей геологической значимостью, так как здесь были найдены различные окаменелости и другие геологические объекты.