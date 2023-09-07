STATION NARVA ⟩ В Нарву едут Иван Дорн и много-много других знаменитостей

С полудня 7 сентября на недавно отремонтированной Ратушной площади Нарвы будут открыты информационный пункт фестиваля и зона кафе.

Программа начнется в 16:00 в здании Ратуши с обсуждения BAZAR о том, каким видят будущее культурной жизни в Нарве местные жители и какие планы у государства, откуда брать средства и есть ли смысл мечтать о статусе культурной столицы Европы.

Концерт-открытие стартует в 18:00 в здании Нарвского колледжа Тартуского университета с приветственных речей мэра Нарвы Катри Райк, вице-канцлера по культурному разнообразию Министерства культуры Эды Сильберг и главы Fortaco Estonia Ларисы Шабуновой.

Певцы Отть Лепланд и INGA (Инга Тислар) выступят вместе с группой Soul Now и Нарвским городским симфоническим оркестром под руководством главного дирижёра и художественного руководителя Анатолия Щура. В уникальном прочтении можно будет услышать любимые песни Яака Йоала «Kui mind kutsud sa», «Kuulsuse ahelad» и «Unustuse jõel», хит Оття Лепланда «Kuula» и премьеру новой песни Инги Тислар «Gallery».

Вход на концерт-открытие и обсуждение BAZAR бесплатный. Мероприятие проходит при поддержке Фонда интеграции.

Нарвский городской симфонический оркестр, работающий в широком жанровом спектре, в сотрудничестве с фестивалями Station Narva и Tallinn Music Week уже выступал в Нарве с Уку Сувисте, Аликой Миловой, Chalice и Элиной Нечаевой. Коллектив участвовал в нескольких музыкальных и театральных проектах, а также выступал вместе со всемирно известной группой Legends of Rock.

Музыкальная программа Station Narva - 2023 пройдет в пятницу и субботу, 8 и 9 сентября, в Нарвском центре исполнительских искусств Vaba Lava и прибрежном арт-клубе Ro-Ro. На сцену выйдут Джеймс Лавель (UNKLE) (Великобритания), Acid Arab (Франция), Deki Alem (Швеция), Иван Дорн (Украина), Bazzookas (Нидерланды), YASMYN, manna, Ajukaja и Март Ави и многие другие. В рамках фестиваля пройдёт бизнес-день в Нарвском творческом инкубаторе OBJEKT, будет представлена художественная программа, курируемая Нарвской арт-резиденцией (NART), пройдут бесплатные концерты на городских сценах и экскурсии.