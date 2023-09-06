Вчера мы писали о том, что 5 сентября бывшего скандального актера из России Алексея Панина задержали в Таллинне за пьяный дебош. А сегодня, как ни в чем не бывало, артист вышел на связь.
После пьяного дебоша Алексей Панин вышел на связь: «Ну немножко накосячил, но Россия не дождется меня в тюрьме»
Час назад на своей странице в Instagram актер выставил пост, в котором уверил своих поклонников, что с ним все хорошо и «проблема не стоит выеденного яйца».
«Ребятки, не успел проснуться, уже куча информации в прессе: полиция, депортация. Ребят, все вранье, абсолютно неправда. Я пытаюсь даже улыбаться, но я только глаза открыл. Мне позвонило уже 58 каналов со всего мира: из Израиля, из Америки. Никакой депортации, был маленький инцидент, связанный с полицией. Даже нет никакого дела уголовного, просто это было, ну, как в России: поругались из-за билетика в трамвае. Типа того. Пытаюсь глаза открыть, и мне посыпалось, посыпалось, посыпалось. Проблема не стоит выеденного яйца. Грубо говоря, проехал бесплатно в трамвае без билета - и вся проблема (смеется). Ну очень смешно. Столько людей позвонило, столько журналистов позвонило - даже не знаю, что отвечать», - рассказывает Панин.
В сторис скандальный артист попросил своих подписчиков включить песню Владислава Медяника, чтобы понять, что же происходит с душой Панина.
«Все, что писали про меня в прессе: скандал какой-то, еще что-то, все абсолютное вранье. Ну немножко накосячил, чуть-чуть. Нет, все неправда, никакой депортации нет. Россия не дождется меня в тюрьме», - заявил актер.
Напомним, что вчера, 5 сентября, в Таллинне был задержан приехавший в Эстонию Алексей Панин. Бывший актер неадекватно вел себя в двух разных отелях нашей столицы. Подробнее ЗДЕСЬ!
Чуть позже пресс-секретарь полиции Барбара Лихтфельдт сообщила нашим коллегам из Elu24, что полиция взяла Панина под стражу: «Причиной стало то, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он испортил имущество, принадлежащее еще одному учреждению».