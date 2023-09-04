Умер основатель группы Smash Mouth Стивен Харвелл

Музыкант умер в понедельник, 4 сентября, в своем доме в Бойсе, штат Айдахо, сообщает «Медуза» со ссылкой на менеджера группы Роберта Хейса.
«Стив ушел из Smash Mouth уже два года, и группа продолжала гастролировать с новым вокалистом Заком Гудом», - сказал представитель артиста.
Сообщается, что у него была последняя стадия печеночной недостаточности. Музыканту было 56 лет.
Стивен Харвелл - автор таких хитов, как All Star (саундтрек из мультфильма «Шрек») и I’m a Believer. Группа выпустила семь студийных альбомов.