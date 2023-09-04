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Умер основатель группы Smash Mouth Стивен Харвелл

Limon.ee
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Музыкант Стивен Харвелл
Музыкант Стивен Харвелл Фото: Скриншот с Telegram канала Осторожно, новости

Музыкант умер в понедельник, 4 сентября, в своем доме в Бойсе, штат Айдахо, сообщает «Медуза» со ссылкой на менеджера группы Роберта Хейса.

«Стив ушел из Smash Mouth уже два года, и группа продолжала гастролировать с новым вокалистом Заком Гудом», - сказал представитель артиста.

Сообщается, что у него была последняя стадия печеночной недостаточности. Музыканту было 56 лет.

Стивен Харвелл - автор таких хитов, как All Star (саундтрек из мультфильма «Шрек») и I’m a Believer. Группа выпустила семь студийных альбомов.

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