В конце августа прошло два года с того дня, когда подростки Патрик и Яне-Ли трагически погибли, катаясь на мотороллере в волости Камбья. Сейчас женщина, сбившая на своей машине молодую пару, сидит на скамье подсудимых.

«Да, я признаю себя виновной, - говорит тихим голосом 23-летняя Герда Юшин. - Мне очень жаль, и я прошу прощения», - говорит она, глядя на родителей погибших подростков.

30 августа 2021 года Эстонию потрясла трагическая гибель двух молодых людей - 17-летнего Патрика и его 15-летней подруги Яне-Ли. В волости Камбья, в нескольких километрах от Юленурме в направлении Ройу, они, ехав на мотоцикле, столкнулись с внедорожником BMW.