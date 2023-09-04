ГАЛЕРЕЯ ⟩ Жители Эстонии любят жить красиво: в элитном таллиннском отеле прошла закрытая вечеринка

Финско-французский бренд MAISONELISE вышел на мировую арену в 2021 год и покорил мир моды уникальным сочетанием финского минимализма и французской изысканности, впитав культурное наследие обеих стран.

Создатель бренда - финский дизайнер с французкими корнями - Элиза Палоранта, многогранная личность, совмещающая роли матери и жены, успешной предпринимательницы, автора книг о моде и имидж-коуча, приняла личное участие в мероприятии, готовя моделей к показу и общаясь с публикой.

Дизайнер использует эко-материалы и сотрудничает с ремесленниками, которые разделяют свою приверженность к экологически сознательному производству. Бренд работал с командой «Мисс Финляндия», участвовал в Неделе Парижской моды и продолжает сотрудничать с известными организациями фэшн-индустрии в Финляндии и во всем мире.