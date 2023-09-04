Певец Джо Джонас разводится со звездой «Игры престолов»: устал заботиться о дочерях один

Новость об очередном разводе в Голливуде прогремела в воскресенье вечером. Источники поделились, что звездная пара - Софи Тернер и Джо Джонас - расстались. Инициатором разрыва стал муж звезды «Игры престолов». 34-летний певец уже проконсультировался с двумя адвокатами по разводам и вскоре подаст документы, чтобы расторгнуть брак.

Инсайдеры раскрыли, что супруги конфликтовали на протяжении полугода. Джонас полностью взял на себя заботу о двух дочерях, несмотря на то, что сам находился в туре. Такое положение дел не устраивало исполнителя.

Сейчас Джонас колесит с концертами по Америке и планирует плотный гастрольный график на зиму. 27-летняя Тернер же, по словам источников, не так занята в профессиональном плане. После «Игры престолов» у нее не было настолько громких проектов.

Похоже, какое-то время супруги пытались наладить отношения и даже вместе посещали публичные мероприятия. Но несколько недель назад Джо заметили без кольца на пальце. Также пара продала особняк в Майами, который купила в прошлом году. Пока ни Тернер, ни Джонас не комментировали развод.

Джо и Софи начали встречаться в 2016 году, через год они поженились. В 2020 у них родилась дочь Уилла, в 2022 - еще одна наследница, имя которой неизвестно широкой общественности.