Эстонская жена финского хоккеиста после развода стала бездомной

Хелена Койву, которая разводится с финским хоккеистом Микко Койву, на прошлой неделе впервые увиделась со своими детьми после долгой разлуки. Однако эмоциональный момент омрачила суровая реальность: по сообщениям финских СМИ, эстонка в настоящее время является бездомной, пишет Elu24.
Хелену Койву продолжают преследовать неприятности, пишет финский таблоид Seiska. Месяц назад звезда хоккея Микко Койву прилетел в Финляндию из Америки с детьми. Но его бывшая жена-эстонка осталась в Америке.
Перед отъездом Микко опустошил их дом с помощью службы безопасности. Хоккеист не может найти общий язык с бывшей женой вот уже три года.
Единственное, что их объединяет, - это дети, над которыми у них общая опека и которые этой осенью по решению суда, но без согласия эстонки, начали посещать школу в Турку.
В минувшее воскресенье 37-летняя Хелена Койву также вернулась в Финляндию и увидела своих детей. Родственники Койву встретили ее в аэропорту Хельсинки.
«Почему именно Турку? У меня нет никакой связи с этим городом», - недоумевала ранее Хелена Койву. «Мои сестры живут в Хельсинки, а родители - в Эстонии. Здесь учтены только интересы Микко», - сказала она, имея в виду решение суда, вступившее в силу в Америке.
А вот судьба Хелены Койву, которая только что приехала в Финляндию, по данным газеты, до сих пор не решена. По имеющимся данным, у эстонки нет дома ни в Америке, ни в Финляндии.
«Я не могу сказать, вернусь я в Америку или нет», - сказала Хелена в интервью Seiska после прибытия в аэропорт Хельсинки.
Одно можно сказать точно: звезда хоккея не планирует возвращаться в Америку и уже купил квартиру в Турку.
Развод в семье Койву начался с того, что 4 февраля 2020 года Микко Койву подал на развод в штате Миннесота, США. Через несколько дней после этого заявление о разводе подала и Хелена Койву.
Споры возникли, в частности, по поводу алиментов и прав на встречи с детьми.
В конце июня этого года суд США признал брачный договор Койву действительным и соответствующим финскому законодательству. Хелене это решение не понравилось, поскольку, помимо прочего, она должна отказаться от своего дома штате Миннесота, и вернуть подержанный автомобиль Chevrolet.
Хелена и Микко Койву поженились летом 2014 года и развелись шесть лет спустя. У них родились дочь и два сына. Многолетний капитан американской хоккейной команды Minnesota Wilde Микко Койву ушел из спорта в феврале 2021 года.