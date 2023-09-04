Эстонская жена финского хоккеиста после развода стала бездомной

Хелену Койву продолжают преследовать неприятности, пишет финский таблоид Seiska. Месяц назад звезда хоккея Микко Койву прилетел в Финляндию из Америки с детьми. Но его бывшая жена-эстонка осталась в Америке.

Перед отъездом Микко опустошил их дом с помощью службы безопасности. Хоккеист не может найти общий язык с бывшей женой вот уже три года.

Единственное, что их объединяет, - это дети, над которыми у них общая опека и которые этой осенью по решению суда, но без согласия эстонки, начали посещать школу в Турку.

В минувшее воскресенье 37-летняя Хелена Койву также вернулась в Финляндию и увидела своих детей. Родственники Койву встретили ее в аэропорту Хельсинки.

«Почему именно Турку? У меня нет никакой связи с этим городом», - недоумевала ранее Хелена Койву. «Мои сестры живут в Хельсинки, а родители - в Эстонии. Здесь учтены только интересы Микко», - сказала она, имея в виду решение суда, вступившее в силу в Америке.

А вот судьба Хелены Койву, которая только что приехала в Финляндию, по данным газеты, до сих пор не решена. По имеющимся данным, у эстонки нет дома ни в Америке, ни в Финляндии.