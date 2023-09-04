Гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 сентября

В этот день нежелательно проводить деловые переговоры, обсуждать вопросы сотрудничества или смену работы. Контакты с малознакомыми людьми стоит свести к минимуму, тесное общение с сомнительными особами может привести к серьезным проблемам. Профессиональные трудности преодолимы, но нужно набраться терпения – ситуация вернется в нормальное русло через некоторое время.

Близкие люди готовы окружить вас вниманием и заботой, общение с родственниками и друзьями будет приятным. В сфере романтических отношений перемены могут произойти по вашей инициативе. Вы можете положиться на свою интуицию – сегодня ее подсказки будут верными.

Стрелец

Велика вероятность серьезных финансовых проблем. Откажитесь от рискованных поступков и сомнительных сделок, покупки тоже лучше отложить. Общение с деловыми партнерами складывается непросто, на переговорах недопустимы проявления фамильярности и нарушение традиций. Не стоит в этот день приступать к работе над сложными проектами, лучше сосредоточиться на решении повседневных задач.

Близкие люди смогут многое сделать для вас, если вы расскажете о проблемах, с которыми столкнулись. Старайтесь не замыкаться в себе, проявляйте внимание к любимому человеку и друзьям: общение с теми, кто вам небезразличен, пойдет только на пользу.

Козерог