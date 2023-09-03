Алексей Янин жив: сообщение о смерти актера оказалось ошибкой

Днем Дарья Янина опубликовала в социальных сетях прощальный пост, где рассказала о смерти Алексея Янина. Но ближе к 21:00 актриса и певица неожиданно вышла с новым сообщением.

«Друзья. Это просто крик души. Сегодня с нашей семьей произошла чудовищная, жестокая ситуация. Новость, которую мы получили утром от представителей НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского оказалась ошибкой. Леша действительно находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации в коме, но он жив».