ГОРОСКОП НА 1 СЕНТЯБРЯ ⟩ Что приготовил первый день осени?

Весьма сложной обещает быть финансовая ситуация, у многих возникнет необходимость в значительных и срочных расходах. Серьезными делами следует заниматься без спешки и полагаясь, в основном, на себя: для совместной работы этот день не подходит.

Овен

Очень удачный день для тех, кто давно поставил себе цель и сейчас выбирает способ ее достижения. Прислушивайтесь к своей интуиции – она подскажет, каким путем следует идти. Проблемы в деловых отношениях не исключены, но вы сможете взять ситуацию под контроль, если будете отстаивать свою точку зрения терпеливо, но настойчиво. Очень благоприятна финансовая ситуация, можно делать покупки.

Хорошо сложатся поездки, можно отправляться в путешествия вместе с членами семьи или планировать совместный отдых. Романтические отношения развиваются гармонично, сейчас от вас не требуется проявления инициативы: просто доверьтесь судьбе и любимому человеку.

Телец

Настроение будет переменчивым, да и события дня весьма противоречивы. Потребуется немало терпения и самоконтроля, чтобы избежать ссор с родственниками. Особенно трудно придется тем, кого ожидают семейные праздники, торжества, подразумевающие присутствие большого количества людей. Довольно трудно будет найти время для занятий, доставляющих вам удовольствие, а также полноценного отдыха.

Общение с любимым человеком принесет радость, если вы не будете проявлять излишнего упрямства. Готовность к уступкам – непременное условие конструктивного диалога, итогом которого может быть решение многих проблем.

Близнецы