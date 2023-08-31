ЕЩЕ НЕ БЫЛИ? ТОРОПИТЕСЬ! ⟩ В центре Таллинна неожиданно вырос роскошный вишневый сад

В этом году Русский театр Эстонии отмечает красивую дату - 75 лет!

«Нам хотелось выбрать значимую фигуру, которая бы ассоциировалась у всех с русской культурой, с театром, и одновременно также была бы неоспоримым мировым достоянием. Чехов - идеальный, в этом смысле автор, а его «Вишневый сад» – знаковая пьеса. В понятие сад, прежде всего, входит его принадлежность к сфере культуры - сад не растет сам, его возделывают,» - говорит директор театра Светлана Янчек.

У каждого из 75 деревьев, как и у актеров, своя индивидуальность и роль, они готовы шелестеть свои монологи и диалоги, и служить на благо городской среде, радовать людей своей красотой.

Прошлое и настоящее в вишневом саду и в театре переплетаются воедино. Актеры Русского театра воссоздали атмосферу прошлых времен, и гуляя по вишневому саду, можно будет ощутить красоту единения природы и искусства. Жизнь и искусство как дерево, сломать легко, а сохранить и преумножить стоит усилий.

Автор идеи – Ксения Перетрухина, художник-концептуалист, режиссер и сценограф, на ее счету большое количество интересных перформансов и инсталляций. В Таллинне она придумала разместить вишневые деревья в театральном сквере парка Таммсааре.

По мнению, создателей проекта, между людьми и деревьями существуют глубокие связи. Люди ассоциируют себя с деревьями, разговаривают с ними, обнимают, прижимаются в поиске поддержки или, наоборот, заботятся о деревьях, как о детях или близких родственниках.