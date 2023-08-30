Латыши о скандале с премьер-министром Эстонии Каей Каллас: «Никто не сомневался, что прибалтийские политики за деньги продадут свою мать»

На прошлой неделе выяснилось, что логистическая компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу Каллас Арво Халлику, занималась поставками в Россию для эстонской компании Metaprint. Несколькими месяцами ранее Каллас предоставила предприятию кредит в размере 350 000 евро.

Эта новость попала в международную политическую прессу, а также к нашим южным соседям. Латвийское издание Latvijas Avīze пишет: «Скандал с премьер-министром Эстонии Каллас: фирма ее мужа сотрудничала с Россией, заработав 1,5 миллиона», - гласит заголовок статьи, которая собрала 108 комментариев, пишет Elu24.

«А когда начнут наказывать за то, что дышишь российским воздухом?»

«Обычное отношение политиков. Даже будучи пойманными с поличным, они продолжают утверждать, что не сделали ничего плохого. И да, они же призывали поддержать Украину и не сотрудничать с Россией. Интересно, что можно растягивать дольше - жвачку или мораль политиков?»

«"Скотный двор" Оруэлла во всей красе!»

«Деньги не воняют!»

«Здесь тоже есть о чем поговорить. Это будни Латвии!»

«От имени всего латвийского народа я призываю Каллас уйти в отставку!»

«На Западе с поста премьер-министра или с любой другой министерской должности уходят с гораздо меньшими грехами...»

«Вот вам и "развитая северная Эстония". Это все та же постсоветская, дружелюбная и лицемерная страна».

«Никто не сомневался, что прибалтийские политики за деньги продадут свою мать. Глупым избирателям рассказывают об антироссийских санкциях и жертвах, которые необходимо принести для борьбы с Россией. В то же время они делают деньги и сотрудничают с Россией. Будем ждать - скоро запахнет, и США выбросят страны Балтии, как использованный презерватив. Это будет тем момент, когда вам придется быстро переобуваться!»

Есть и те, кто не видит в этом большого греха.

«Если санкции не нарушены, то о чем шум? Даже Украина не полностью прекратила импорт/экспорт».

«Давайте извлечем урок! Только сотрудничество с Россией может спасти Латвию!»