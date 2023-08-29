В Петербурге готовятся к похоронам Евгения Пригожина

В Санкт-Петербурге, предположительно, идет подготовка к похоронам основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и командира вагнеровцев Дмитрия Уткина, которые погибли при крушении частного самолета 23 августа.
По данным российских СМИ, Пригожина и Уткина точно похоронят в Петербурге, но когда и где - неизвестно. Об этом даже не знают в администрации и полиции города. Эта информация засекречена. Кремль также не располагает конкретной информацией о похоронах Пригожина.
По данным Fontanka Евгения Пригожина похоронят с воинскими почестями, поскольку он имеет звание Героя России. На церемонии должен быть эскорт из взвода солдат, военный караул и оркестр, а также салют холостыми патронами.
В то же время признаки подготовки похорон были замечены на Серафимовском, Богословском и Северном кладбищах. Так, 28 августа на Серафимовском кладбище, где находятся могилы многих российских солдат и офицеров, а также родителей президента РФ Владимира Путина, установили рамки металлодетекторов. Утром 29 августа у ворот Серафимовского кладбища заметили сотрудников полиции. Позже полиция и люди в камуфляже приехали и на Северное кладбище.
Сотрудники кладбища помыли асфальтовые дорожки. Подъезды к кладбищу перекрыли, на соседних улицах Приморского района образовались пробки.
Однако, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже высказался в СМИ, что Путин не поедет на похороны Пригожина, передает Reuters. «Его похороны - дело его семьи,» - сказал Песков.
Во вторник, 29 августа, на Северном кладбище города уже простились с еще одним из пассажиров бизнес-джета и топ-менеджером структур Пригожина Валерием Чекаловым. На церемонии не было чиновников и сотрудников полиции, а человек в штатском запрещал снимать похороны.
Где будут похоронены остальные погибшие при крушении бизнес-джета, неясно. Известно, что второго пилота, 29-летнего Рустама Каримова, похоронят в Перми, где он родился. Его жена сообщила, что не хочет видеть на похоронах посторонних.