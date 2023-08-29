В Петербурге готовятся к похоронам Евгения Пригожина

По данным российских СМИ, Пригожина и Уткина точно похоронят в Петербурге, но когда и где - неизвестно. Об этом даже не знают в администрации и полиции города. Эта информация засекречена. Кремль также не располагает конкретной информацией о похоронах Пригожина.

В Москве прошла панихида по Евгению Пригожину, основателю и руководителю российского спецназа "Вагнер". Пригожин и еще девять человек погибли 23 августа 2023 года, когда в Тверской области разбился самолет, следовавший из Москвы в Санкт-Петербург. Фото: NATALIA KOLESNIKOVA/AFP/Scanpix

По данным Fontanka Евгения Пригожина похоронят с воинскими почестями, поскольку он имеет звание Героя России. На церемонии должен быть эскорт из взвода солдат, военный караул и оркестр, а также салют холостыми патронами.

В то же время признаки подготовки похорон были замечены на Серафимовском, Богословском и Северном кладбищах. Так, 28 августа на Серафимовском кладбище, где находятся могилы многих российских солдат и офицеров, а также родителей президента РФ Владимира Путина, установили рамки металлодетекторов. Утром 29 августа у ворот Серафимовского кладбища заметили сотрудников полиции. Позже полиция и люди в камуфляже приехали и на Северное кладбище.

Сотрудники кладбища помыли асфальтовые дорожки. Подъезды к кладбищу перекрыли, на соседних улицах Приморского района образовались пробки.

Однако, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже высказался в СМИ, что Путин не поедет на похороны Пригожина, передает Reuters. «Его похороны - дело его семьи,» - сказал Песков.

Во вторник, 29 августа, на Северном кладбище города уже простились с еще одним из пассажиров бизнес-джета и топ-менеджером структур Пригожина Валерием Чекаловым. На церемонии не было чиновников и сотрудников полиции, а человек в штатском запрещал снимать похороны.