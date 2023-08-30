Гороскоп на 30 августа для всех знаков Зодиака

Скорпион

Сложный день. Вероятно получение неприятных известий, информации, требующей решительных действий, от которых вы сейчас предпочли бы отказаться. Разногласия с любимым человеком многочисленны и могут стать благодатной почвой для серьезных конфликтов, если вы не измените свое поведение. Друзья и родственники не скупятся на советы, касающиеся личной жизни, но высказывают их с бесцеремонностью, которая вас порой будет раздражать.

Не исключено, что вам придется скорректировать свои планы, связанные с отдыхом, отказаться от развлекательной поездки или взяться за работу раньше, чем вы рассчитывали. Отнеситесь к этому спокойно: к сожалению, изменить что-то не в ваших силах.

Стрелец

Не преувеличивайте своих возможностей – в этот день не нужно браться за важные и серьезные дела, приступать к реализации новых проектов. Ограничьтесь домашними хлопотами, решением наиболее актуальных бытовых проблем, а остальное время посвятите отдыху. Приятным будет общение с любимым человеком, возможны благоприятные перемены в романтических отношениях.

Новые знакомства окажутся очень приятными, но вряд ли отношения будут развиваться так быстро, как вам хотелось бы. Воспользуйтесь возможностью напомнить о себе прежним деловым партнерам: не исключено, что возобновление сотрудничества окажется выгодным для всех.

Козерог