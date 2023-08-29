Беременная Барби: эстонская модель Диана Тоомсон продолжает эпатировать публику

Розовый цвет всегда ассоциировался с символом женственности и нежности, а летом 2023 года он снова стал модным трендом, вызвав настоящий ажиотаж среди тех, кто стремится выглядеть стильно. Будущая многодетная мать Диана Хапрова решила времени зря не терять, модель предстала перед своими поклонниками в образе беременной куколки. К слову, третий ребенок Дианы Тоомсон появился на свет 23 августа.

А ведь когда-то в дружной семье Барби на самом деле была беременная кукла Мидж. Ее производство началось в 1991 году. В комплекте с ней шел малыш, кроватка, стол для пеленания, ванночка, детские игрушки и набор для новорожденного. Мидж - первая и последняя беременная кукла в линейке. Ее релиз наделал много шума. Некоторые потребители утверждали, что кукла была неподходящей для детей и способствовала учащению беременности среди подростков. Куклу сняли с производства.