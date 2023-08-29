В Риме стаи крыс атаковали Колизей, пришлось вмешаться даже правительству

По словам чиновника, он немедленно позвонил мэру Рима и дал понять, что ситуация невыносима.

«Это позорно, что важнейшая археологическая зона в мире находится в таком состоянии: эта территория принадлежит не Министерству культуры, а муниципалитету Рима, но вопрос не в том, кто за это отвечает», - подчеркнул Санджулиано.

Он выразил возмущение «грязной» ситуацией в Колизее после того, как недавно в соцсетях распространились видео, где видно бегающих среди туристов крыс. Санджулиано подчеркнул, что нужно сделать больше, и объявил о созыве переговоров, сказав, что правительство «готово взять на себя ответственность за эту территорию».

Руководитель городской службы по вывозу мусора Сабрина Альфонси сообщила, что в пятницу вечером и рано утром в субботу было начато «специальное реагирование», чтобы люди могли безопасно передвигаться вокруг одного из самых посещаемых туристических объектов Италии.

По данным агентства DPA, коммунальщики расставили ловушки, убрали оставшийся на территории мусор и проверили канализационные люки на наличие грызунов.

Недавно туристы опубликовали в соцсетях фотографии грызунов, блуждающих в районах, прилегающих к древнему амфитеатру. По оценкам городской администрации, в Риме насчитывается около 7 миллионов крыс.