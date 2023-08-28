Назван самый опасный день в сентябре 2023 года

Опасные дни сентября важно знать заранее. Чтобы начать осень правильно - без негатива, без переживаний и лишних проблем. Астрологи Dailyhoro рассказали, какие дни можно считать опасными и почему.
Отличные новости - в сентябре будет всего лишь один опасный день, в то время как благоприятных аж пять. Это не значит, что можно расслабляться и ждать, что Вселенная сделает все за нас с вами. Просто вероятность того, что всё хорошее быстро улетучится, окажется минимальной.
6 сентября - Солнце в соединении с Меркурием
Солнце и Меркурий почти каждый месяц встречаются в данном аспекте. К сожалению, самый частый аспект на небе строго негативен. Благо, что мы знаем, чего от него можно ожидать.
Астрологи напоминают о том, что соединение Солнца и Меркурия порождает целую массу проблем в сфере денег, работы. В этот день лучше не заниматься расширением бизнеса, не заключать никаких сделок, не подписывать бумаг. Покупки тоже лучше перенести, поскольку 6 сентября нас могут обмануть.
Люди станут менее общительными и более агрессивными, неуступчивыми. Знакомиться будет невероятно сложно, не говоря уже о простом общении.
4 сентября - начало ретроградного движения Юпитера
Стоит отметить и этот день, который входит в число дней силы. 4 сентября Венера избавляется от ретроградности, а Юпитер ее приобретает, однако, вхождение в данную фазу большой планеты несколько размыто и не представляет особой опасности непосредственно в этот самый день, так что не стоит бить тревогу, но стоит быть осторожнее, особенно в следующие пару месяцев, когда сила ретро-Юпитера будет расти. Проблемы могут ждать творческих людей, а также всех тех, кто редко прислушивается к здравому смыслу. Венера полностью перебьет негатив Юпитера, 4 сентября, поэтому бить тревогу и опасаться чего-то не стоит.