Назван самый опасный день в сентябре 2023 года

Отличные новости - в сентябре будет всего лишь один опасный день, в то время как благоприятных аж пять. Это не значит, что можно расслабляться и ждать, что Вселенная сделает все за нас с вами. Просто вероятность того, что всё хорошее быстро улетучится, окажется минимальной.

6 сентября - Солнце в соединении с Меркурием

Солнце и Меркурий почти каждый месяц встречаются в данном аспекте. К сожалению, самый частый аспект на небе строго негативен. Благо, что мы знаем, чего от него можно ожидать.

Астрологи напоминают о том, что соединение Солнца и Меркурия порождает целую массу проблем в сфере денег, работы. В этот день лучше не заниматься расширением бизнеса, не заключать никаких сделок, не подписывать бумаг. Покупки тоже лучше перенести, поскольку 6 сентября нас могут обмануть.

Люди станут менее общительными и более агрессивными, неуступчивыми. Знакомиться будет невероятно сложно, не говоря уже о простом общении.

4 сентября - начало ретроградного движения Юпитера