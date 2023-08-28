ГОРОСКОП НА 28 АВГУСТА ⟩ Узнайте, как для вас пройдет последний понедельник лета

Отношения в семье становятся чуть более прохладными, чем обычно: вы заняты собственными проблемами и едва ли понимаете, что тревожит и беспокоит близких. С друзьями тоже порой будет непросто поладить, а вот любимый человек не только сможет «достучаться» до вас, но и сделает все возможное, чтобы поднять вам настроение.

Стрелец

Благоприятный день, из событий которого практичные Стрельцы смогут извлечь немало пользы. Единственное, для чего он не подходит категорически – это светские развлечения; вечеринки и увеселительные заведения сегодня, увы, не для вас. Зато можно преуспеть в работе, обзавестись полезными связями и научиться чему-то новому. У многих представителей знака будет возможность скорректировать свой профессиональный путь, выбрать более перспективное направление деятельности.

Хорошо подходит день для общения с близкими, отдыха в кругу членов семьи. Новые знакомства кажутся многообещающими, но вы более доверчивы, чем следовало бы.

Козерог

День подходит для работы и разнообразных полезных дел, а вот насладиться отдыхом сегодня Козерогам едва ли удастся: слишком много проблем придется решать представителям данного знака. Это день бескорыстной помощи, заботы об окружающих, поиска ответов на непростые вопросы, тревожащие близких людей. Постарайтесь все же правильно оценивать свои силы; в некоторые моменты эмоциональная нагрузка будет столь велика, что может ухудшиться самочувствие.