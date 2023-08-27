ГАЛЕРЕЯ ⟩ Вспыхнувший в море костер привлек сотни таллиннцев

Костры разожгли как на берегу, так и вместе с заходом солнца на специальной конструкции прямо в море. Впечатляющее зрелище сопровождалось красивой музыкой. В этот вечер для собравшейся публики выступила группа Estonian Voices, на разогреве у них были молодые музыканты Таллиннской школы музыки и балета - Loconuts.

Зажигаемые в Ночь древних огней костры напоминают костры из древности, которые люди, жившие на берегах Балтийского моря тысячи лет назад, зажигали, чтобы подать знак своим соседям или морякам. Отдавая дань этой традиции, и в настоящее время тысячи людей ежегодно выходят на берег моря в последнюю субботу августа и отмечают Ночь древних огней.