Гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 августа

Скорпион

Возможны проблемы в делах, даже решение привычных профессиональных вопросов может оказаться неожиданно сложным – винить в этом следует недоброжелателей, которые сегодня на удивление коварны. Не теряйте веры в себя: успеха можно достичь, если проявить инициативу и отказаться от традиционных путей. Могут осложниться отношения с деловыми партнерами, в том числе и давними, проверенными. Не торопитесь менять условия сотрудничества – в ближайшее время споры сойдут на нет.

День сильных романтических переживаний, новых увлечений. Вы не ищите легких путей к своей цели и получаете своеобразное удовольствие от преодоления преград; главное – не слишком увлекаться: завоевать симпатию интересного вам человека не так сложно, как кажется.

Стрелец

Потребуют внимания профессиональные проблемы, решение их окажется не столь легким делом, как вам хотелось бы. При этом желательно не перетруждаться – ваш жизненный потенциал невысок, есть вероятность недомоганий. Это не самый подходящий день для активного отдыха и занятий спортом: результаты вряд ли окажутся впечатляющими, да и сам процесс не доставит большого удовольствия.

Хорошо пройдут встречи с родственниками, полезными окажутся советы представителей старшего поколения. Встречи с друзьями вас порадуют, но от посещения вечеринок и прочих затягивающихся допоздна мероприятий лучше отказаться. В сфере романтических отношений проявляется умеренное влияние позитивных тенденций, от необдуманных поступков следует воздержаться.

Козерог