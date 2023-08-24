ГАЛЕРЕЯ ⟩ На площади Вабадузе ярко и с размахом отмечают День независимости Украины

В четверг, 24 августа, на столичной площади Вабадузе в Таллинне идет бесплатный концерт «Украина благодарит!». На мероприятии, по случаю Дня независимости Украины, собралось очень много народу, повсюду украинские флаги. Многие зрители признаются, что спешили на площадь после работы, большая часть зрителей пришла сюда с детьми. Смотрите, как ярко проходит таллиннский концерт посвященный Дню восстановления независимости Украины. Портал Limon.ee делится фотографиями в режиме реального времени, поэтому галерея будет обновляться!