Цены в Талллинне заставили ахнуть даже мировую модель Кармен Касс

Похоже, что постоянно растущие цены в Эстонии вызывают недоумение даже у всемирно известной эстонки Кармен Касс, пишет Elu24.

Модель, заказавшая в аэропорту Талиннна два двойных эспрессо, была вынуждена заплатить девять евро. «Утром в Мюнхене за те же деньги можно купить бутерброд и смузи», - заявила Касс в посте, опубликованном в социальной сети X (бывший Twitter - прим. ред.).

Hommikul Münchenis sama raha eest võiku ja smoothie ☹️#tallinn pic.twitter.com/ka7LMAmVVX — Carmen Kass (@kasscarmen) August 21, 2023

В комментариях сразу же разгорелась дискуссия. «В Италии эспрессо стоит один евро», - говорит кто-то. «В некоторых местах даже 85 центов, если пить у стойки», - добавляет Касс.

«Двойной - 4,50... Последний раз я заплатил за него 3,50 в Таллинне, и это показалось мне невероятным», - рассказывают другие. «Пару лет назад в одном из заведений T1 за двойной эспрессо брали 6 евро», - отмечает еще один пользователь социальной сети.