Цены в Талллинне заставили ахнуть даже мировую модель Кармен Касс

«Утром в Мюнхене за те же деньги можно купить бутерброд и смузи», - говорит эстонская топ-модель Кармен Касс, сравнивая цены в Таллинне и за рубежом.
Похоже, что постоянно растущие цены в Эстонии вызывают недоумение даже у всемирно известной эстонки Кармен Касс, пишет Elu24.
Модель, заказавшая в аэропорту Талиннна два двойных эспрессо, была вынуждена заплатить девять евро. «Утром в Мюнхене за те же деньги можно купить бутерброд и смузи», - заявила Касс в посте, опубликованном в социальной сети X (бывший Twitter - прим. ред.).
Hommikul Münchenis sama raha eest võiku ja smoothie ☹️#tallinn pic.twitter.com/ka7LMAmVVX— Carmen Kass (@kasscarmen) August 21, 2023
В комментариях сразу же разгорелась дискуссия. «В Италии эспрессо стоит один евро», - говорит кто-то. «В некоторых местах даже 85 центов, если пить у стойки», - добавляет Касс.
«Двойной - 4,50... Последний раз я заплатил за него 3,50 в Таллинне, и это показалось мне невероятным», - рассказывают другие. «Пару лет назад в одном из заведений T1 за двойной эспрессо брали 6 евро», - отмечает еще один пользователь социальной сети.
44-летняя Касс из Пайде рано начала покорять мир моды. В возрасте 18 лет она переехала в Париж и стала любимым ребенком и музой таких известных дизайнеров, как Майкл Корс и Марк Джейкобс. Также она снималась в отечественных фильмах и является выдающимся деятелем эстонского мира культуры.