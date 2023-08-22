Гороскоп на 22 августа для всех знаков Зодиака

На ваши плечи возложена ответственность за решение едва ли не всех домашних проблем. Тот, кто попытается скинуть этот груз, должен быть готов к откровенной и не очень приятной беседе с родственниками; со временем мир восстановится и вы сможете вздохнуть спокойно.

Близнецы

Трудный день для тех, кто планирует заниматься решением серьезных проблем. От вас требуются сосредоточенность и внимание, некоторые дела оказываются сложнее, чем можно было предположить, откладывается решение вопросов, которые для вас важны. Совершив неожиданные для окружающих поступки, вы навлечете на свою голову немало упреков и критики.

Увы, и личная жизнь не радует. Вопреки вашим ожиданиям, проблемы в романтических отношениях не решаются сами собой, да и любимый человек не спешит вам на помощь. Друзья и родственники охотно посочувствуют вам, да и на советы не поскупятся, но последовать полученным рекомендациям смогут не все.

Рак

Раки ощущают усталость, им сложно бороться со стремлением забыть о делах и обязанностях и предаться отдыху. Вам пошла бы на пользу небольшая развлекательная поездка; можно навестить друзей или родственников, живущих далеко, выбраться на природу. Но нельзя и откладывать решение бытовых проблем: сосредоточьтесь, чтобы справиться с ними поскорее. Финансовое положение вполне благоприятно, можно побаловать себя и близких.