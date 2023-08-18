Обречены на страдания: эти знаки Зодиака - главные неудачники осени

Тарологи составили гороскоп на осень-2023. Уже скоро придет сентябрь, а вместе с ним в жизнь некоторых знаков Зодиака могут ворваться проблемы. Кто станет главным неудачником осени - читайте ниже.

Овен

Овны, как считают тарологи, будто бы обречены на страдания. Они часто совершают ошибки, притягивая в свою жизнь неудачи и проблемы. Осенью «магнит несчастья» будет работать очень мощно.

Если вы не готовы тонуть в озере проблем, срочно начинайте что-то менять. Пересмотрите свое отношение к жизни, к работе, к людям. Возможно, вы ходите по кругу, наступая на одни и те же грабли, найдите причину своих неудач, это вполне реально.

Водолей

Карты Таро советуют Водолеям готовиться к непростому периоду. Осень покажется вам испытанием, проблемы будут сыпаться прямо на голову. Это случится из-за того, что вы пустили все на самотек.