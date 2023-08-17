Мечты этих знаков Зодиака никогда не сбываются: кто они

Рыбы

Рыбы живут в вымышленном мире и не совсем осознают серьезность происходящего. В их жизни все прекрасно, поэтому они считают, что напрягаться вообще не стоит. Однако Вселенная убеждена, что без труда не поймать рыбку из пруда.

Рыбы много мечтают, однако делать что-то для реализации своих желаний они не хотят, так как расчитывают на то, что на них все с небес свалится. Астрологи призывают их взяться за голову и подумать о будущем, чтобы не остаться у разбитого корыта на многие годы.

Стрелец

Мечтам Стрельцов также не суждено сбыться. Проблема в том, что это очень импульсивный и амбициозный знак Зодиака, однако они сами себя ограничивают, тем самым блокируя поток удачи в своей жизни.