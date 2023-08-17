Вчера вечером пожарная бригада была вызвана по адресу Кентманни 6, чтобы разбить оконное стекло, которое по неизвестной причине треснуло и представляло опасность для пешеходов, пишет Elu24. Смотрите в видео, как это происходило!
ВИДЕО ⟩ «Вся улица была усыпана битым стеклом!» В центре Таллинна разбилось окно квартирного дома весом в полтонны
Вчера вечером сотрудники полиции и спасательной команды Лиллекюла выехали на улицу Сакала, чтобы снять большое оконное стекло с квартиры на третьем этаже. Полицейские на месте предположили, что окно было разбито в результате внешнего воздействия, например, столкновения птицы со стеклом, однако раненых поблизости пернатых не было.
Разбивание окна создало такой шум, что местные жители собрались ночью на улице, чтобы выяснить, что происходит. «Слава богу, что окно не упало само, иначе кто-то мог бы пострадать или даже погибнуть!» - сказал один из соседей.
По словам другого жителя, подобный случай был уже почти восемь лет назад, когда здание только строилось. Тогда большое оконное стекло не просто треснуло, а упало. Третий сосед, однако, вспоминает о строительстве жилого дома. «Стены этого дома были собраны как большие блоки конструктора Лего», - говорит он, удивляясь, как дом простоял так долго.
Утром в квартире уже стояло новое окно.
К утру здании на Кентманни появилось новое окно.
Erakogu
Мы поинтересовались у застройщика квартирного дома, компании AS Merko Construction, как им удалось так быстро заменить стекло и почему окна такие хрупкие. Но пока ответа на наш редакционный запрос не последовало.
Почти год назад похожий случай произошел в гостинице Hilton, когда в окно на 10-м этаже якобы врезалась птица, вес которой оценивается почти в полтонны. Это не первый случай, когда у отеля Hilton возникают проблемы с окнами. 15 июля 2021 года на 12-м этаже отеля также разбилось окно во время его мойки.
Разбитое окно в отеле Hilton.
Kuvatõmmis Instagramist / @kesklinnapaastekomando