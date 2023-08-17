Гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 августа

Близнецы

Не все идет гладко у Близнецов. Например, отношения с любимым человеком сегодня едва ли порадуют представителей данного знака. И дело не столько в реальных разногласиях и серьезных проблемах, сколько в ощущении недостатка душевной близости и полного взаимопонимания. Ну что ж, первый шаг навстречу своей «половинке» сделать нужно именно вам, и терять время зря никак нельзя.

В деловой сфере ситуация складывается более простая и однозначная: вы знаете, что нужно делать и к кому обратиться за помощью. Влиятельные персоны поддержат вас в борьбе с недоброжелателями, а проверенные партнеры не оставят наедине с финансовыми проблемами. Вечер идеально подходит для проведения корпоративных развлекательных мероприятий.

Рак

Раков ожидает очень удачный день. Сегодня на пути представителей данного знака встретятся чрезвычайно приятные и интересные люди, с которыми можно будет поделиться и трудностями, и радостями. Можно побывать в гостях у старых друзей, восстановить прерванные любовные отношения или, напротив, с головой окунуться в новый роман. Звезды советуют просто быть собой и смотреть в будущее с оптимизмом, этого достаточно для успеха.

Неплохо складываются и дела профессиональные, хотя здесь речь сегодня может идти лишь о закладке фундамента будущих успехов. Это, впрочем, не умалит вашего энтузиазма и делового рвения, которое не останется незамеченным руководством.

Лев