Судьба сведет сама: эти три знака Зодиака встретят настоящую любовь в конце августа

Однако астролог Анна Савельева обрадовала одиноких людей. В беседе с Teleprogramma.pro она назвала три знака Зодиака, который словно купидон сведет с нужными людьми. Они влюбятся по уши.

«Весы, Девы и Стрельцы в августе могут обрести свою любовь. У Весов может завязаться роман на работе.

Девы могут познакомиться со второй половинкой на каких-то мероприятиях, в театре, кино или во время прогулки в парке. Но им надо быть не сильно дотошными и не прогонять сразу тех, кто решит с ними познакомиться.