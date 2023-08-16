Судьба сведет сама: эти три знака Зодиака встретят настоящую любовь в конце августа

Порой найти вторую половинку оказывается очень сложно. Примечательно, что найти человека, с которым закрутится не просто роман, а возникнут пылкие чувства удается не всем.
Однако астролог Анна Савельева обрадовала одиноких людей. В беседе с Teleprogramma.pro она назвала три знака Зодиака, который словно купидон сведет с нужными людьми. Они влюбятся по уши.
«Весы, Девы и Стрельцы в августе могут обрести свою любовь. У Весов может завязаться роман на работе.
Девы могут познакомиться со второй половинкой на каких-то мероприятиях, в театре, кино или во время прогулки в парке. Но им надо быть не сильно дотошными и не прогонять сразу тех, кто решит с ними познакомиться.
Стрельцы сами по себе умеют располагать к себе. В августе они будут много общаться и расположат к себе людей. В августе несколько партнеров уже засматриваются на них. Им будет дан шанс выбрать, кто их сердцу нравится больше», - поделилась эксперт.