Гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 августа

В остальном же день обещает быть приятным и радующим. Можно рассчитывать на улучшение отношений со старшими родственниками, взаимопонимание с друзьями и единомышленниками. Полезен отдых на свежем воздухе, поднимет настроение прием гостей. Особенно удачными будут разнообразные костюмированные вечеринки.

Овен

Овны сегодня слишком впечатлительны и эмоциональны, а потому – ранимы. Нежелательны контакты с малознакомыми людьми, а также особами, любящими покритиковать вас или дать совет; зато к тем, кто не скупится на похвалу и комплименты, держитесь поближе: сегодня доброе слово Овну не только приятно, но и очень полезно. Звезды говорят об улучшении отношений в семье, однако целесообразность тесного общения с дальними родственниками ставят под сомнение.

Нежелательны большие нагрузки, причем касается это как, собственно, труда, так и разнообразных утомительных развлечений – посещения вечеринок, долгих прогулок, подвижных игр.

Телец

Тельцов ожидает день весьма непростой. Будьте готовы к тому, что достижение поставленных целей в любой жизненной сфере потребует значительных усилий, причем прикладывать их придется в одиночку. Желания обрести союзника в лице любимого человека, увы, не исполнится; влюбленным Тельцам будет трудно понять свою «половинку». Не располагает день и к новым знакомствам, есть опасность связаться с неподходящим человеком.