Актриса из «Улиц разбитых фонарей» умерла в возрасте 54 года: названа причина смерти

Российская актриса Белла Ко, известная в том числе по роли в «проклятом» сериале «Улицы разбитых фонарей», умерла на 55-м году жизни.

Ее не стало 10 августа. На момент смерти актриса жила в Москве и тяжело болела.

Актриса - выпускница ЛГИТМиКм, работала как в Москве, так и в Петербурге.

Широкой публике Ко известна по ролям в многочисленных кинолентах и сериалах.

Она играла в «Убойной силе», «Склифосовском», «Спецотделе», «Обменяйтесь кольцами», «Нелегале» и «Гольфстриме под айсбергом».

Тело Ко было найдено в ее квартире на улице Перерва. «Причина смерти - онкология», - сообщают СМИ.

Белла Ко также занималась дубляжом лент. В ее озвучке россияне услышали женских персонажей «Истории игрушек», «Суперсемейки», «Тарзана 2: Начало легенды», «Пиратов Карибского моря: Сундук мертвеца», «Крупной рыбы», «У холмов есть глаза», «Моего любимого марсианина» и прочих.

А любителям игр она запомнится голосами персонажей Call of Duty, Witcher 2, Diablo, The last of us.