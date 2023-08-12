Гороскоп на 12 августа для всех знаков Зодиака

Близнецы

Близнецы сегодня о покое могут только мечтать: представителям данного знака придется решать огромное количество разнообразных проблем, причем не только своих собственных. Помогать стоит только тем, кто об этом просит – остальные сочтут вашу заботу навязчивой и благие намерения могут обернуться неприятностями для всех. Удачный день с точки зрения финансов: вероятны денежные поступления, инвестиции будут выгодными.

Отношения с близкими людьми, довольно напряженные в первой половине дня, будут постепенно улучшаться. С любимым человеком сегодня стоит обсудить планы на будущее: сейчас у вас есть шанс преодолеть разногласия, которые становятся все более значительными.

Рак

День неоднозначный, но связанный с весьма значительными и приятными переменами в личной жизни. Одних представителей знака ожидают многообещающие знакомства, других – примирения после ссоры. Этот день идеально подходит для восстановления прерванных отношений; вы проанализировали свои ошибки, и едва ли повторите их снова, оставили в прошлом обиды и, главное, поняли, чего действительно хотите.

В деловой сфере ситуация складывается скорее неблагоприятная: придется менять планы и приспосабливаться к неблагоприятным обстоятельствам. Возможны конфликты с руководством, разногласия с коллегами. Финансовая ситуация значительно не изменится.

Лев