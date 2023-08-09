Гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 августа

Скорпион

Всем день хорош, лишь жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению, так что Скорпионам стоит себя поберечь, утомительные занятия отложить, а о здоровье позаботиться. Наградой за выполнение этих несложных советов будут удача в делах, приятные впечатления и греющие душу отношения с близкими людьми.

Сегодня вы можете позволить себе кое-какие капризы и слабости, и не сомневаться в том, что близкие окружат вас заботой. Скорпионы, готовые довольствоваться маленькими радостями и не менять синицу в руках на журавля в небе, будут вполне довольны и собой, и окружающими.

Стрелец

Стрельцов ждет очень благоприятный день. Только в том, что касается самочувствия и настроения, звезды оказались не слишком щедрыми на позитивные тенденции, во всем же остальном они позаботились о вас на славу. День отлично подходит как для важных и сложных дел, так и для необременительных, но увлекательных занятий; и поработать, и отдохнуть вы сегодня сможете просто замечательно.

В отношениях с близкими царит гармония, вам не нужно беспокоиться о будущем и вспоминать об ошибках прошлого. Уверенности в себе порой будет маловато, но окружающие не поскупятся на комплименты и прочие высказывания, способствующие ее росту.

Козерог