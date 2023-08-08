ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, как жители Эстонии приготовились к ночи апокалипсиса

Агентство окружающей среды объявило на ночь с 7 на 8 августа предупреждение о неблагоприятных погодных условиях для половины Эстонии - самый высокий (или третий) уровень, означающий сильный шторм. «Я сделал все возможное, чтобы защитить свое имущество», - говорит Кальмер, живущий в частном доме в городе Вильянди, который заполнил топливный бак своего автомобяли и укрыл стекла одеялами, чтобы возможный град не повредил их.