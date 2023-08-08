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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, как жители Эстонии приготовились к ночи апокалипсиса

Крислин Метсанурм
, репортер
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Жители Вильянди подготовились к самой страшной ночи в году
Жители Вильянди подготовились к самой страшной ночи в году Фото: Chrislin Metsanurm / Elu24 kollaaž

Агентство окружающей среды объявило на ночь с 7 на 8 августа предупреждение о неблагоприятных погодных условиях для половины Эстонии - самый высокий (или третий) уровень, означающий сильный шторм. «Я сделал все возможное, чтобы защитить свое имущество», - говорит Кальмер, живущий в частном доме в городе Вильянди, который заполнил топливный бак своего автомобяли и укрыл стекла одеялами, чтобы возможный град не повредил их.

Вчерашнее предупреждение синоптиков о возможном граде на материковой части Эстонии заставило жителей многих городов проявить изобретательность и смекалку в деле защиты своих машин от опасного явления природы. Опасаясь приближающейся бури и ее разрущительных последствий владельцы автомобилей начали накрывать свои машины одеялами, простынями, матрасами, картонками и другими предметами, которые значительно смогли бы смягчить удары тяжелых градин. 

Сотни горожан поставили свои автомобили на крытые парковки Europark, в том числе и платные, которые на ночь ожидаемого апокалипсиса стали бесплатными. Многие публиковали фото своих четырехколесных друзей, укутанных, как младенцев, в соцсетях.

Депутат Рийгикогу Мария Юферева вот так укрыла свою машину.

Снимками средств защиты автомобилей от града пестрит фейсбуковская группа EZ-дуны.

Смотрите нашу галерею из Вильянди!

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