ГАЛЕРЕЯ ⟩ Depeche Mode в Таллинне: смотрите, как гудит Певческое поле

Поклонники долго ждали этого события: в воскресенье, 6 августа, в Таллинне проходит единственный в странах Балтии концерт Depeche Mode. Ожидается, что будет жарко! А пока большие толпы народу стекаются к воротам, которые открылись в 17:00. Смотрите, кто пришел послушать Depeche Mode на Певческое поле в Таллинне!
Фанаты группы съехались в Таллинн из разных уголков Эстонии и не только. Сегодня здесь гости из Латвии, Литвы, Финляндии, Польши, Германии и многих других стран. Несмотря на то, что у Depeche Mode сейчас проходит мировое турне, самые ярые почитатели ездят вслед за любимыми музыкантами по разным странам.
Хотя впускать на концерт зрителей начали лишь в 17:00, уже в полдень около ворот Певческого поля на расстеленных куртках дежурили поклонники, которые еще утром прибыли в Таллинн на это музыкальное событие. Вечером же во всех проходных пунктах образовались очереди. Поскольку по правилам на Певческое поле во время концертов не пускают с зонтами, многие посетили концерта признались, что подстраховались и взяли с собой дождевики. Однако погода смилостивилась над меломанами, к вечеру тучи над Таллинном рассеялись, а толпу осветило яркое солнце.
Послушать музыкантов пришли поклонники всех возрастов. Маленьких зрителей отцы мужественно таскают на плечах. В этот вечер на Певческом поле множество людей в красочных футболках с надписью Depeche Mode – сразу видно, что люди долго ждали и готовились.
На разогреве у легендарных британских исполнителей - группа Hope. Сами же Depeche Mode должны появиться на сцене в 20:45.
Для концерта Depeche Mode на столичном Певческом поле установили особенную сцену, технику в Эстонию привозили из пяти разных стран. После концерта сцена, аналогов которой в странах Балтии нет, останется здесь и найдет применение на будущих крупных мероприятиях. Напомним, что Depeche Mode выступает в Эстонии уже в четвертый раз.