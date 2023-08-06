ФОТО ⟩ Depeche Mode в Таллинне: смотрите, как гудит Певческое поле

Фанаты группы съехались в Таллинн из разных уголков Эстонии и не только. Сегодня здесь гости из Латвии, Литвы, Финляндии, Польши, Германии и многих других стран. Несмотря на то, что у Depeche Mode сейчас проходит мировое турне, самые ярые почитатели ездят вслед за любимыми музыкантами по разным странам.

Хотя впускать на концерт зрителей начали лишь в 17:00, уже в полдень около ворот Певческого поля на расстеленных куртках дежурили поклонники, которые уже утром прибыли в Таллинн на это музыкальное событие. Вечером же во всех проходных пунктах образовались очереди. Поскольку по правилам на Певческое поле во время концертов не пускают с зонтами, многие посетили концерта признались, что подстраховались и взяли с собой дождевики. Однако погода смилостивилась над меломанами, к вечеру тучи над Таллинном рассеялись, а толпу осветило яркое солнце.

Послушать музыкантов пришли поклонники всех возрастов. Маленьких зрителей отцы мужественно таскают на плечах. В этот вечер на Певческом поле множество людей в красочных футболках с надписью Depeche Mode – сразу видно, что люди долго ждали и готовились.

На разогреве у легендарных британских исполнителей - группа Hope. Сами же Depeche Mode должны появиться на сцене в 20:45.