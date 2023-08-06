Гороскоп на 6 августа для всех знаков Зодиака

День будет очень напряженным, и к исходу его вас настигнут эмоциональная и физическая усталость. Избежать переутомления поможет точное следование заранее составленному графику, но соблазн бросить все дела порой будет столь силен, что не все Тельцы смогут ему противостоять.

Близнецы

С деловой точки зрения день не слишком удачен, поскольку связан с получением неприятных известий и появлением в вашем окружении весьма недоброжелательно настроенных людей. К тому же весьма вероятны значительные незапланированные расходы, которые нанесут серьезный удар по вашему бюджету. К счастью, у вас достаточно верных друзей и надежных союзников, на поддержку которых можно рассчитывать - просить их о помощи дважды не придется.

Очень хорош день для развлечений и отдыха, визитов к друзьям, приема гостей, посещения светских мероприятий, а также разнообразных конференций, семинаров и презентаций. Влюбленным не придется жаловаться на судьбу - события этого дня будут их только радовать.

Рак

Раков ожидает весьма приятный день. Единственное, от чего звезды советуют воздержаться, это далекие поездки - они могут стать причиной переутомления или даже недомогания. День связан со снижением жизненного тонуса, поэтому стоит поберечь себя от лишних нагрузок. Эмоциональные же потрясения вам сегодня совершенно не угрожают - события развиваются в благоприятном ключе, разочарований можно не опасаться.