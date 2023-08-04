ВИДЕО ⟩ Полуголая женщина разгуливала по центру Таллинна средь бела дня

В редакцию Elu24 попало видео читательницы, на котором видно, как по центру Таллинна разгуливает голая женщина.
Пятница - не пятница, если в этот день не происходит ничего интересно. Около 16:00, выходя из торгового центра Kristiine, читательница портала Elu24 увидела необычную картину: по таллиннскому району Кристийне разгуливала полуголая женщина средних лет.
Ее не волнавала ни дождливая погода, ни присутствие других людей. Видно, что у голой девушки была своя, какая - еще не понятно, цель, и она с гордоподнятой головой и расправленными плечами шла к ней.
«Шла прямо», - пояснила отправительница ролика, предположив, что женщина, скорее всего, не находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Мы также направили запрос в Департамент полиции и погранохраны, но на момент публикации ответа не получили.