Пт, 4.08.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

ВИДЕО ⟩ Полуголая женщина разгуливала по центру Таллинна средь бела дня

Limon.ee
Facebook Twitter
Comments
перекресток Кристийне.
перекресток Кристийне. Фото: Andres Haabu / Scanpix

В редакцию Elu24 попало видео читательницы, на котором видно, как по центру Таллинна разгуливает голая женщина.

Пятница - не пятница, если в этот день не происходит ничего интересно. Около 16:00, выходя из торгового центра Kristiine, читательница портала Elu24 увидела необычную картину: по таллиннскому району Кристийне разгуливала полуголая женщина средних лет.

Ее не волнавала ни дождливая погода, ни присутствие других людей. Видно, что у голой девушки была своя, какая -  еще не понятно, цель, и она с гордоподнятой головой и расправленными плечами шла к ней. 

«Шла прямо», - пояснила отправительница ролика, предположив, что женщина, скорее всего, не находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Мы также направили запрос в Департамент полиции и погранохраны, но на момент публикации ответа не получили.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх