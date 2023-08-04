Будущие модели целый год усердно трудились, а теперь устроили праздничное дефиле. В субботу, 29 июля, в столичной модельной школе Tomson Top Model прошли экзаменационные дефиле.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Сексуальная модель Диана Томсон пришла оценивать своих учениц, не скрывая округлившийся живот
Хозяйка школы - обворожительная и очень сексапильная эстонская можель Диана Томсон. К слову, сейчас она готовится к появлению на свет своего третьего ребенка. На показатедьное дефиле в свою школу Диана приехала в милом платье, которое подчеркивало заметно округлившийся животик.
«Весь год мы трудились не покладая рук, тренировались, тянулись, ходили на высоких каблуках, танцевали, позировали, снимались для фото и видео. В наших рядах прибавилось прекрасных моделей как девушек, так и парней. В конце июля состоялся экзамен в модельной школе, по результату которого дипломы получили 5 девушек от 9 до 15 лет», - говорит Томсон.
В своей школе Диана Томсон подготавливает моделей для дальнейшей работы на мировых подиумах и перед камерой.
Смотрите, как прошло экзаменационное дефиле!