Гороскоп на 4 августа 2023 года для всех знаков Зодиака

День четкости и конкретики, когда нет места хитростям и недомолвкам, а все точки над «i» непременно должны быть расставлены. Во всяком случае, звезды будут активно склонять именно к этому, пробуждая у людей желание добиться определенности по любым вопросам - в том числе и по тем, в которых это в принципе невозможно.
Овен. Овну не стоит попадаться начальству на глаза – есть вероятность попасть под горячую руку. Впрочем, речь может идти и просто о людях, от которых Овен в чем-то зависит или которые имеют на него влияние: родителях, любимом человеке, друзьях. Звезды гороскопа говорят, что завтра риск оказаться для кого-то «крайним» для Овна весьма велик. Чтобы день прошел без обидных эксцессов, ему необходимо поставить между собой и окружающими непробиваемый щит из обаяния и чувства юмора.
Телец. Звезды гороскопа советуют Тельцу приготовиться к тому, что ему придется отстаивать свои интересы. Речь может идти о судебном разбирательстве, о денежном споре или обвинениях в его адрес. Между тем, завтра Тельцу вряд ли удастся выйти победителем из спорной ситуации и доказать окружающим свою правоту. Даже если на руках у него железные аргументы, звезды советуют ему подождать. Лучше продемонстрировать свои козыри в другой день, когда у Тельца будет больше шансов на победу.
Близнецы. Для Близнецов настало время действовать. Можно сколько угодно строить планы, однако когда-нибудь их надо претворять в жизнь. Возможно, Близнецы не могли решиться начать какой-то проект, признаться в своих чувствах, заказать путевку на море или сделать покупку, о которой мечтали. Если так, то завтра хороший день для того, чтобы волевым решением взять быка за рога. И даже если впереди еще долгий путь, не надо бояться: любая дорога начинается с первого шага.
Рак. У Рака может появиться возможность что-то исправить. Это может касаться и бытовых вопросов, и рабочих моментов, а может и чего-то более глобального, вроде взаимоотношений с близкими людьми. Конечно, нелегко признаться себе и окружающим в том, что наделал ошибок, но, в конце концов, все люди ошибаются: одни больше, а другие всегда. Признав завтра свою неправоту в каком-то вопросе, Рак не пожалеет - он сбросит со своих плеч немалый груз, а взамен ему откроются новые перспективы.
Лев. Лев может демонстрировать бескомпромиссность, яростно обрушиваясь на тех, кто решится ставить ему палки в колеса или рискнет открыто возразить. Впрочем, не менее яростно Лев способен защищать своих друзей или всех несправедливо обиженных. С одной стороны, такой категоричный настрой позволит ему завтра разбить в пух и прах своих оппонентов, с другой же – к вечеру Лев может с удивлением обнаружить, что нажил себе несколько новых врагов или новых друзей.
Дева. Звезды гороскопа советуют Деве не идти окольными путями там, где можно двигаться напрямую. Прямой путь самый короткий, но как часто мы забываем об этом. Завтра успешная стратегия Девы проста: никакой хитрости, обмана и попыток что-то скрыть. Во всех сферах жизни - и в дружбе, и в работе, и в любви - Деве помогут искренность и честность. Проблемы? Расскажите о них. Хотите чего-то достичь? Заявите об этом. Завтра четко сформулированная цель откроет перед Девой новые возможности и новые двери.
Весы. Любая мелочь в глазах Весов способна принять размеры слона. Из-за этого им будет трудно расставить приоритеты, определившись, какие дела надо делать в первую очередь, а какие можно отложить на потом. Все будет казаться им одинаково важным. В результате же Весы завтра способны хвататься сразу за все и… так ничего и не успеть. Чтобы день не прошел в бессмысленной гонке, звезды гороскопа советуют Весам вспомнить мудрую мысль: «Счастье человека – где-то между свободой и дисциплиной». Немного дисциплины в мыслях и делах завтра им не повредит.
Скорпион. Скорпион может случайно обидеть кого-то, даже совершенно того не желая. Звезды склоняют его к тому, чтобы сначала говорить, а потом уже думать, к каким последствиям это приведет. Так что под влиянием эмоций Скорпион способен случайно разболтать чужую тайну или высказать собеседнику нелицеприятную правду прямо в лицо. Чтобы не плодить недоразумения, звезды гороскопа советуют завтра Скорпиону выбраться туда, где все танцуют и оглушительно гремит музыка – там ему будет не до обличительных разговоров.
Стрелец. Стрельцу следует быть осторожным в общении, особенно с близкими людьми. Звезды гороскопа склоняют его к тому, чтобы действовать с наскока там, где нужен тонкий подход. Кроме того, Стрелец способен быть критичным по отношению к окружающим, высказывая им свое недовольство. Чтобы не испортить отношения с кем-то из близких, звезды советуют Стрельцу завтра в разговорах не касаться болезненных и деликатных тем. Решить проблему он все равно не сможет, а вот обострить ее - запросто.
Козерог. Окружающие могут втянуть Козерога в спор, бессмысленное обсуждение или конфликт. Возможно, Козерог даже почувствует, что кто-то питается его эмоциями, энергетически вампирит. Звезды гороскопа советуют ему завтра в некомфортной ситуации просто уйти в сторону. Лучше для вида согласиться, чем вступить в полемику и потом чувствовать себя выжатым, как лимон. Другими словами, не подставляйте вампирам шею - и вы выбьете у них почву из-под ног.
Водолей. Ключом к успеху в гороскопе Водолея будет решительность! Водолей может отважиться на смелый шаг, единственное условие – этот шаг должен быть хорошо продуман, особенно, если речь идет о финансах. Так что если у Водолея в запасе есть план, для осуществления которого не хватало смелости, то завтра самое время начать действовать. Хуже, если Водолей завтра возьмется за какое-то дело спонтанно, под влиянием мимолетных желаний или эмоций: внезапные порывы способны толкнуть его на опрометчивый поступок.
Рыбы. Рыбы и деликатность будут как никогда друг от друга далеки! День наделяет их прямолинейным желанием высказывать все, что Рыбы считают нужным, окружающим прямо в лицо. Их логика при этом будет проста: я знаю как лучше, мое мнение правильное. Чтобы такое поведение Рыб не стало почвой для ссор, звезды гороскопа советуют им направить свой пыл в какое-нибудь мирное русло. В делах, где окружающие не путаются у Рыб под ногами, они способны завтра совершить невозможное, сообщает 1001goroskop.ru.