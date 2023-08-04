Гороскоп на 4 августа 2023 года для всех знаков Зодиака

Весы. Любая мелочь в глазах Весов способна принять размеры слона. Из-за этого им будет трудно расставить приоритеты, определившись, какие дела надо делать в первую очередь, а какие можно отложить на потом. Все будет казаться им одинаково важным. В результате же Весы завтра способны хвататься сразу за все и… так ничего и не успеть. Чтобы день не прошел в бессмысленной гонке, звезды гороскопа советуют Весам вспомнить мудрую мысль: «Счастье человека – где-то между свободой и дисциплиной». Немного дисциплины в мыслях и делах завтра им не повредит.

Скорпион. Скорпион может случайно обидеть кого-то, даже совершенно того не желая. Звезды склоняют его к тому, чтобы сначала говорить, а потом уже думать, к каким последствиям это приведет. Так что под влиянием эмоций Скорпион способен случайно разболтать чужую тайну или высказать собеседнику нелицеприятную правду прямо в лицо. Чтобы не плодить недоразумения, звезды гороскопа советуют завтра Скорпиону выбраться туда, где все танцуют и оглушительно гремит музыка – там ему будет не до обличительных разговоров.