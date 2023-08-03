Гороскоп на 3 августа для всех знаков Зодиака

Лев

День обещает массу приятных моментов влюбленным Львам – а сегодня практически все представители данного знака более или менее влюблены. Чувства зарождаются так легко, что порой это может даже испугать, однако вы едва ли захотите отказаться от шанса пережить головокружительное увлечение или положить начало бурному роману.

Несмотря на переживания, волнения и томление, вам удастся неплохо поработать. Творческий потенциал настолько высок, что даже к абсолютно рутинным, однообразным делам вы сможете найти новый подход. Лишь в одной сфере свойственная вам сегодня непрактичность может привести к проблемам – в финансовой. Вы тратите слишком много, пора подумать об экономии.

Дева

Девы сегодня необыкновенно удачливы в делах. Представители данного знака не только получат заслуженную награду за труды, но и смогут насладиться щедрыми подарками судьбы. Возрастают обаяние и уверенность в себе, вы почувствуете, как с каждым часом усиливается внимание, которое уделяют вам представители противоположного пола. Важные деловые переговоры звезды советуют проводить в середине дня – вечером обсуждение даже самых серьезных проблем будет превращаться в веселую приятельскую болтовню.

Будьте готовы к проявлениям ревности со стороны любимого человека, не обижайтесь на язвительные замечания, которые он будет порой позволять себе под влиянием этого чувства. Ваше чувство юмора поможет пережить этот эмоционально непростой день, избежав конфликтов с близкими.

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