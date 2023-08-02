Гороскоп на 2 августа для всех знаков Зодиака

Скорпион

День противоречивый, беспокойный. Скорпионы то устремляются к цели, забывая обо всем, то теряют интерес к тому, что еще недавно занимало их мысли. Такие взлеты и падения не только утомляют вас, но и не на шутку озадачивают, а порой и огорчают окружающих. В этот день звезды советуют не заниматься делами, требующими долгой и упорной работы, высокой концентрации; лучше ограничиться решением мелких задач.

Очень удачными обещают быть новые знакомства, особенно для тех, кто планирует посетить учебные заведения, курсы, семинары и тренинги. Не исключено романтическое увлечение – мимолетное, но очень сильное.

Стрелец

Основные проблемы Стрельцов в этот день связаны с недостатком взаимопонимания с окружающими. Это касается не только дружеских и семейных, но и романтических отношений. Дело в том, что за последнее время ваши цели, намерения и пристрастия претерпели некоторые изменения, но об этом едва ли догадывается кто-то, кроме вас. Пришло время внести ясность, поделиться важной информацией – и построить новые планы на будущее. Именно такой подход поможет не только избежать ссор и недопонимания, но и помириться после ссоры.

Финансовая картина неблагоприятна, деньгами вы распоряжаетесь не лучшим образом; покупки, в особенности крупные, не стоит делать в одиночку. Хорошо сложатся поездки, приятными будут визиты в увеселительные заведения.

Козерог