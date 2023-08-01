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ВИДЕО ОЧЕВИДЦА ⟩ Лиса в зубах со своей жертвой пробежалась по улицам Ласнамяэ

Светлана Карабут
, старший редактор Limon.ee
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Во вторник, 1 августа, житель Ласнамяэ вышел на работу и стал свидетелем удивительной картины. Лиса бежала по пешеходной дорожке, а в зубах несла свою добычу.

Животное чувствовало себя вполне комфортно, не сильно спешило и даже не оглядывалось по сторонам. Житель Ласнамяэ Антон, который и заснял спешащую на утреннюю трапезу лисицу, смог разглядеть в ее зубах ворону. Необычная встреча произошла в семь утра, когда отец семейства отправлялся на работу.

«Видимо, в лесу все вороны закончились», - пошутила Нина, жена автора видео.

В последнее время жители Таллинна все чаще стали встречать диких животных в городской среде. Если бегающие по улицам зайцы и ежи стали уже совсем привычной картиной, лисы захаживают к людям реже. В конце июля неподалеку от Балтийского вокзала в Пыхья-Таллинне прохожие заметили рысь. Для отлова потенциально опасного животного спасатели обратились за помощью к егерям.

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