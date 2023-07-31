ВИДЕО ⟩ Галкин спел вместе с Вайкуле на латышском языке

Латвийская певица Лайма Вайкуле на своем фестивале Laima Rendezvous Jūrmala в Юрмале исполнила свой русскоязычный хит «Листья желтые» на латышском языке. Видео опубликовано на ее странице в Instagram.
Во время исполнения Вайкуле спустилась в зал и пригласила присоединиться к ней российского шоумена Максима Галкина, у которого на тот момент оказался в руках микрофон.
Он дуэтом спел куплет из песни на латышском вместе с Вайкуле. Во время музыкального проигрыша к ним присоединилась жена Галкина, российская артистка Алла Пугачева. Комментаторы пришли в восторг. Танцующих Лайму и Аллу они сравнили с кружащимися осенними листьями.