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ВИДЕО ⟩ Галкин спел вместе с Вайкуле на латышском языке

Limon.ee
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Алал Пугачева и Максим Галкин.
Алал Пугачева и Максим Галкин. Фото: Konstantin Sednev

Латвийская певица Лайма Вайкуле на своем фестивале Laima Rendezvous Jūrmala в Юрмале исполнила свой русскоязычный хит «Листья желтые» на латышском языке. Видео опубликовано на ее странице в Instagram.

Во время исполнения Вайкуле спустилась в зал и пригласила присоединиться к ней российского шоумена Максима Галкина, у которого на тот момент оказался в руках микрофон.

Он дуэтом спел куплет из песни на латышском вместе с Вайкуле. Во время музыкального проигрыша к ним присоединилась жена Галкина, российская артистка Алла Пугачева. Комментаторы пришли в восторг. Танцующих Лайму и Аллу они сравнили с кружащимися осенними листьями.

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