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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Уку Сувисте покорил гостей фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале

Limon.ee
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Второй день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2023. Уку Сувисте и Лайма Вайкуле.
Второй день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2023. Уку Сувисте и Лайма Вайкуле. Фото: Ритвар Станкевич

Вчера на фестивале Лаймы Вайкуле Laima Rendezvous Jūrmala выступил эстонский певец Уку Сувисте. В своем аккаунте в Instagram певец поделился некоторыми моментами своего выступления.

Второй день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2023. Уку Сувисте.
Второй день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2023. Уку Сувисте. Фото: Ритвар Станкевич

В Stories певец опубликовал несколько видео со своего выступления, снятые, судя по всему, фанатами Уку.

В зале наслаждались выступлениями Алла Пугачева и Максим Галкин. Организаторы сообщают, что Алла и Максим планируют посетить концерт и сегодня, 29 июля.

Сцена сияла разнообразием талантов, включая выступления Оли Поляковой, Верки Сердючки, Макса Барских, ALEKSEEV, Марии Максаковой, Яниса Стибелиса, Интарса Бусулиса, Айи Андреевой, Уку Сувисте, а также обладателей звания победителей детского конкурса Laima Voice - Анастасии Ячменкиной и Даниелса Сирманиса, которых лично наградила Лайма Вайкуле.

Второй день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2023
Второй день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2023 Фото: Ритвар Станкевич
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