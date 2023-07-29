ФОТО И ВИДЕО ⟩ Уку Сувисте покорил гостей фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале

Второй день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2023. Уку Сувисте. Фото: Ритвар Станкевич

В Stories певец опубликовал несколько видео со своего выступления, снятые, судя по всему, фанатами Уку.

В зале наслаждались выступлениями Алла Пугачева и Максим Галкин. Организаторы сообщают, что Алла и Максим планируют посетить концерт и сегодня, 29 июля.

Сцена сияла разнообразием талантов, включая выступления Оли Поляковой, Верки Сердючки, Макса Барских, ALEKSEEV, Марии Максаковой, Яниса Стибелиса, Интарса Бусулиса, Айи Андреевой, Уку Сувисте, а также обладателей звания победителей детского конкурса Laima Voice - Анастасии Ячменкиной и Даниелса Сирманиса, которых лично наградила Лайма Вайкуле.