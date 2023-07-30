Гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 июля

Этот день принесет немало радости влюбленным, в том числе и тем, кто пока не решился признаться в своих чувствах. Подходит он также для общения с родственниками и друзьями. А вот далекие поездки стоит отложить, равно как и эксперименты с имиджем.

Овен

День связан с трудностями в деловых отношениях, обострением разногласий с деловыми партнерами. Овны должны быть очень терпеливы, ведь именно от них зависит, удастся ли избежать конфликтов и сохранить сложившиеся профессиональные союзы. Нежелательны далекие поездки, командировки.

В остальном же день благоприятен. Финансовая ситуация улучшится, появится возможность приобрести вещи, о которых вы давно мечтали. Семейные отношения налаживаются, в немалой степени этому способствует совместное решение общих проблем. Влюбленные получат удовольствие от встречи, а вот новые знакомства сегодня маловероятны.

Телец

День связан с появлением важной информации, которой Тельцам следует немедленно воспользоваться. Получив ответы на интересующие вас вопросы, не пребывайте в растерянности и недоумении, а продолжайте движение к поставленной цели. Наступил подходящий момент для того, чтобы внести ясность в отношения с деловыми партнерами, обсудить планы на будущее и условия сотрудничества. На этот день также можно назначить встречу с потенциальным работодателем, но являться на нее следует во всем блеске – сегодня Тельцов встречают по одежке.