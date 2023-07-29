Гороскоп на неделю с 31 июля по 6 августа 2023 года

Скорпион

Астрологи сообщают, что Скорпионы могут вырваться вперед в плане достижения целей. На этой неделе они смогут обнаружить в себе новые таланты и найти определенные лазейки на пути к чему-то вдохновляющему. Не исключено, что за последние недели у Скорпионов могло развиться тоннельное зрение, когда видишь только узкий пучок событий, но не видишь всю картину целиком. Нужно как можно скорее это исправить, посмотрев по сторонам.

Стрелец

Стрельцам в первую очередь необходимо найти баланс между работой и отдыхом. В противном случае они могут перегореть и сильно устать. Более того, отдых и релаксация отлично скажутся на настроении и удаче. С другой стороны, под лежачий камень вода не течет, поэтому если есть нереализованные амбиции, это необходимо срочно исправить. Взаимодействовать с людьми лучше с осторожностью.

Козерог

Важен сам процесс, а не достижение какого-то результата. На этой неделе Козерогам стоит работать именно ради удовольствия в процессе. В целом неделя хороша для смены жизненного пути, но не стоит пока сжигать мосты. Не нужно поддаваться искушениям, особенно если они как-то связаны с вредом для здоровья, с рисками финансового характера. Лучше продолжить делать то, что получается лучше всего.

Водолей

Настойчивость - самая важная черта характера Водолеев, которая часто помогает им обретать успех в любви, в делах, в работе. Сейчас с нею лучше быть поосторожнее. В эти семь дней Водолеям также понадобится умение забывать обиды. С ним коммуникация будет проходить максимально приятно. Водолеям важно дать понять всем вокруг, что доброта - это их естественный и осознанный выбор.

Рыбы