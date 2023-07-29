Гороскоп на неделю с 31 июля по 6 августа 2023 года

Неделя с 31 июля по 6 августа обещает быть не самой простой, поскольку планеты начинают входить в диссонанс. Астрологи дали важные советы всем Знакам Зодиака о том, как они могут обойти стороной проблемы, пишет Dailyhoro.
Меркурий в Деве очень силен, но ретроградная Венера помешает нам реализовать свой потенциал, снизив количество имеющихся в запасе сил. Именно поэтому двигайтесь вперед, но делайте это осторожно.
Овен
Овны - расторопные и динамичные люди, которые не останавливаются ни перед чем ради достижения цели. Это очень хорошее и сильное качество характера, но не для этой неделе. Сейчас важнее быть чуть более хитрыми и собранными, мудрыми и разборчивыми. Нужно более четко планировать дела и не выходить за пределы своего привычного расписания. Риски до добра не доведут.
Телец
Сейчас лучше полагаться только на надежных и проверенных людей. Именно таков самый главный совет для представителей данного Знака Зодиака. Уходить в тень Тельцам не стоит, а полное одиночество и вовсе не подарит им ничего кроме лишних переживаний. Нужно уметь отличать плохих людей от хороших, и в этом им поможет их собственное шестое чувство. Велика вероятность того, что жизнь Тельцов быстро наладится.
Близнецы
Близнецам не стоит забывать про политику умеренности. На этой неделе все хорошо в меру, по чуть-чуть. Немного спорта, немного общения, немного работы, чуть-чуть того - чуть-чуть этого. Это не говорит о том, что Близнецам не дано будет сделать что-то значимое наоборот, сейчас то самое время, когда значимые события в их жизни будут происходить с завидной регулярностью.
Рак
Для Раков период с 31 июля по 6 августа может стать временем метаний и тревог, но даже если и появятся какие-то проблемы, им совершенно точно не нужно гневить за это судьбу. Вместо того, чтобы таить обиды на мироздание, лучше проанализировать как следует свои действия и попробовать выявить в них какие-то ошибки. Сейчас нужно отделить важное от напускного. Только так можно будет выбраться из черной полосы.
Лев
Львам не помешает немного романтического отдыха со второй половинкой, причем прямо на рабочей неделе, после трудового дня. Это позволит быстро забыть какие-то рабочие неурядицы и проблемы, сменить обстановку. Также нужно помнить, что удача не улыбается дважды. В эти семь дней Львам может сказочно повезти, но если представится возможность, ею нужно будет воспользоваться незамедлительно.
Дева
Девы могут внезапно потерять интерес у тому, что любят и к чему тяготеют. С высокой вероятностью это будет простым недоразумением и временным побочным эффектом, порожденным ретроградной Венерой. Не стоит отказываться от мечты, цели, а также рушить планы. Самое главное - не говорить об это посторонним. Рассуждая о планах во всеуслышание, Девы рискуют остаться ни с чем.
Весы
Планеты сделают Весов менее стабильными в эмоциональном плане. С высокой вероятностью они начнут чаще переживать. Многих представителей данного Знака одолеет внутреннее беспокойство, причем беспричинное. Уходить с головой в переживания из-за этого точно не стоит. Нужно продолжать делать то, что доставляет удовольствие и не обращать внимание на неприятных людей и их мнение.
Скорпион
Астрологи сообщают, что Скорпионы могут вырваться вперед в плане достижения целей. На этой неделе они смогут обнаружить в себе новые таланты и найти определенные лазейки на пути к чему-то вдохновляющему. Не исключено, что за последние недели у Скорпионов могло развиться тоннельное зрение, когда видишь только узкий пучок событий, но не видишь всю картину целиком. Нужно как можно скорее это исправить, посмотрев по сторонам.
Стрелец
Стрельцам в первую очередь необходимо найти баланс между работой и отдыхом. В противном случае они могут перегореть и сильно устать. Более того, отдых и релаксация отлично скажутся на настроении и удаче. С другой стороны, под лежачий камень вода не течет, поэтому если есть нереализованные амбиции, это необходимо срочно исправить. Взаимодействовать с людьми лучше с осторожностью.
Козерог
Важен сам процесс, а не достижение какого-то результата. На этой неделе Козерогам стоит работать именно ради удовольствия в процессе. В целом неделя хороша для смены жизненного пути, но не стоит пока сжигать мосты. Не нужно поддаваться искушениям, особенно если они как-то связаны с вредом для здоровья, с рисками финансового характера. Лучше продолжить делать то, что получается лучше всего.
Водолей
Настойчивость - самая важная черта характера Водолеев, которая часто помогает им обретать успех в любви, в делах, в работе. Сейчас с нею лучше быть поосторожнее. В эти семь дней Водолеям также понадобится умение забывать обиды. С ним коммуникация будет проходить максимально приятно. Водолеям важно дать понять всем вокруг, что доброта - это их естественный и осознанный выбор.
Рыбы
Рыбам не стоит проявлять чрезмерное упрямство, особенно в вопросах, касаемых любви. Также им важно побороть в себе и излишнее сомнение, ведь скептицизм - это враг развития. Если хочется что-то попробовать, нужно стремиться к этому. Если всегда держаться только знакомых берегов, жизнь будет стабильной, но развития не будет вообще никакого.