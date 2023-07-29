Гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 июля

Скорпион

Скорпионам трудно найти общий язык с коллегами и руководством, что создает серьезные преграды на пути к профессиональным успехам. Однако ситуация позволяет вам действовать самостоятельно, не ожидая поддержки – и именно так следует поступить тем, кто точно знает, чего хочет, и уверен в своих силах. Финансовое положение несколько улучшится, возможно возвращение старых долгов.

В отношениях с близкими тоже не все гладко: сегодня вы едва ли сможете понять людей, к которым по-настоящему привязаны. Влюбленные могут ссориться из-за пустяков, обижать друг друга без всякой причины. Аналогичная тенденция прослеживается и в отношениях с друзьями и членами семьи.

Стрелец

Стрельцы сегодня пользуются особой популярностью: обратиться к ним за помощью спешат не только близкие друзья, но и совершенно посторонние люди. Помните, что решение чужих проблем – дело, безусловно, благородное, но и о собственных делах забывать никак нельзя. Нежелательна спешка в вопросах, касающихся заключения долгосрочных договоров или смены места работы: полученная в течение этого дня информация изменит ваше отношение к ситуации.

Настроение будет неплохим, много радости принесет встреча с друзьями детства, бывшими одноклассниками. А вот с любимым человеком общаться будет непросто: кажется, возникли противоречия, преодолеть которые невозможно, однако не стоит торопиться с выводами.

Козерог