Гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 июля

Это чрезвычайно благоприятный день для сотрудничества в любой сфере; поиск новых партнеров увенчаются успехом, не будут напрасными уступки и компромиссы, на которые придется пойти. Можно подбирать коллектив для работы над масштабными проектами, вести переговоры с влиятельными людьми и представителями государственных структур, искать инвесторов и спонсоров. Кроме того, события этого дня позволят решить финансовые проблемы, найти новый источник доходов, пишет Дворец.
Очень хорош день и с точки зрения семейных отношений. Укрепляются связи с близкими людьми, взаимопонимания становится полным. Влюбленные получать удовольствие от общения, если не станут строить долгосрочных планов, обсуждать вопросы, касающиеся отдаленного будущего.
Овен
Овны смогут значительно улучшить свое финансовое положение, заключив выгодные сделки или договорившись о сотрудничестве с новыми партнерами. Это подходящий день для начала семейного бизнеса, в развитии которого ваши целеустремленность и упорство сыграют решающую роль. Кроме того, сегодня можно выгодно продать вещи, которые вам больше не нужны.
День удачен для общения с родственниками, решения семейных проблем и отдыха в компании близких. Однако сейчас вы склонны переоценивать свои силы, браться за решение нескольких задач одновременно, что может в конце дня привести к переутомлению, раздражительности, повышенной конфликтности. Поберегите себя.
Телец
День связан с проблемами как в профессиональной сфере, так и в личной жизни, однако ситуация отнюдь не безвыходная. Сложившаяся ситуация требует от вас отказа от ставших привычными стереотипов, поиска новых путей. Опасно упорствовать в своих заблуждениях, пропускать мимо ушей советы людей, которые искренне желают вам добра. Это очень удачный день для поездок: новые впечатления будут вам очень полезны.
Тельцы, способные довольствоваться малым, в целом расценят этот день как позитивный, поскольку он позволит добиться некоторых целей, одержать скромные победы. Не упрекайте себя в неспособности реализовать все замыслы сразу: вскоре обстоятельства изменятся в лучшую для вас сторону.
Близнецы
День спокойный и позитивный, позволяющий достигать поставленных целей, не прилагая для этого значительных усилий. Особенно благосклонны звезды к Близнецам, чья сфера деятельности связана с общением, новыми знакомствами, проведением переговоров. Однако помните: вести пустые разговоры, сплетничать, распространять ложную информацию сегодня нельзя – это приведет к неприятностям.
Важно забыть об обидах, нанесенных родственниками: стремление вернуться к старым проблемам представляет определенную угрозу для семейных отношений. В целом же эмоциональный фон благоприятен, едва ли появится причина для серьезных переживаний.
Рак
День достаточно сложный с профессиональной точки зрения. Будьте готовы заняться решением сложных вопросов, взять на себя исправление чужих ошибок. Вас ожидают серьезные испытания, однако их преодоление станет для вас полезным уроком. Относитесь внимательно к любой информации, полученной в этот день: даже не слишком интересные сведения могут натолкнуть вас на интересную мысль.
Непросто найти общий язык с любимым человеком, сегодня вы едва ли сможете понять, в чем причина перемен в поведении вашей «половинки». Воздержитесь от желания давать непрошеные советы, делиться своим жизненным опытом – для этого момент сейчас не самый подходящий.
Лев
День довольно многообещающий, так что Львам не стоит терять время зря. Есть шанс быстро решить и профессиональные, и личные проблемы, добиться тех перемен, о которых вы давно мечтали. Успешными и в высшей степени результативными будут запланированные на этот день встречи, к вашему мнению прислушаются не только коллеги и деловые партнеры, но и сильные мира сего.
Гармоничны отношения влюбленных. Вообще, в личной жизни ситуация складывается благоприятная, ваша же задача – не упустить открывающиеся возможности и добиться своего. В отношениях с представителями старшего поколения присутствует напряженность, не всегда вас будут понимать правильно, однако развитие серьезных конфликтов маловероятно.
Дева
День благоприятный, Девы будут чувствовать себя уверенно и не станут беспокоиться по пустякам. Однако помните, что жизненный потенциал ваш сегодня не слишком высок, и старайтесь не испытывать свой организм на прочность. Профессиональные успехи будут значительными, если вы предпочтете действовать самостоятельно, а не ждать помощи со стороны. День подходит для приобретения дорогих вещей, особое внимание следует обратить на антиквариат.
Возможно получение приятных известий от родственников; вообще, отношения с членами семьи сегодня близки к идеальным. В романтических же отношениях главное – стабильность. Не выступайте инициатором перемен, позвольте событиям идти своим чередом.
Весы
Этот день потребует от Весов определенной гибкости. Пришло время пересмотреть не только свои планы и цели, но и взгляды на жизнь в целом. Помните, что хороший результат будет достигнут тем быстрее, чем раньше вы откажетесь от стереотипов, ничем не подкрепленных суждений. В деловых отношениях важно умение учиться у партнеров, перенимать их опыт.
День походит для поездок, подготовки к путешествиям. Можно покупать билеты, экипировку для дальних странствий. В личных отношениях присутствует определенная напряженность, но ситуация стабилизируется, если вы не будете слишком упрямы. Романтические встречи будут особенно приятными, если состоятся в середине дня.
Скорпион
Скорпионам трудно найти общий язык с коллегами и руководством, что создает серьезные преграды на пути к профессиональным успехам. Однако ситуация позволяет вам действовать самостоятельно, не ожидая поддержки – и именно так следует поступить тем, кто точно знает, чего хочет, и уверен в своих силах. Финансовое положение несколько улучшится, возможно возвращение старых долгов.
В отношениях с близкими тоже не все гладко: сегодня вы едва ли сможете понять людей, к которым по-настоящему привязаны. Влюбленные могут ссориться из-за пустяков, обижать друг друга без всякой причины. Аналогичная тенденция прослеживается и в отношениях с друзьями и членами семьи.
Стрелец
Стрельцы сегодня пользуются особой популярностью: обратиться к ним за помощью спешат не только близкие друзья, но и совершенно посторонние люди. Помните, что решение чужих проблем – дело, безусловно, благородное, но и о собственных делах забывать никак нельзя. Нежелательна спешка в вопросах, касающихся заключения долгосрочных договоров или смены места работы: полученная в течение этого дня информация изменит ваше отношение к ситуации.
Настроение будет неплохим, много радости принесет встреча с друзьями детства, бывшими одноклассниками. А вот с любимым человеком общаться будет непросто: кажется, возникли противоречия, преодолеть которые невозможно, однако не стоит торопиться с выводами.
Козерог
Козероги смогут найти людей, которые помогут им в реализации смелых замыслов, воплощении в жизнь многообещающих идей. Будьте готовы к сотрудничеству с новыми партнерами; не всегда вам удастся диктовать свои условия, но все же совместная работа принесет достоянные плоды. Этот день связан с возвращением к старым планам; вы снова взвесите все «за» и «против» и, вероятно, измените свою точку зрения.
В любимом человеке сегодня вы ищете, прежде всего, надежного партнера, человека, с которым можно поделиться своими сомнениями и тревогами. И, если старшие родственники настроены критически, то ваша «половинка» готова поддержать вас во всем.
Водолей
День связан со значительным улучшением финансового положения. Вы не только получите деньги, но и найдете способ потратить их с пользой и для себя, и для своих близких. Сегодня Водолеи полны энергии, им хватит сил и на работу, и на развлечения – нужно лишь проявить каплю изобретательности, чтобы нарушить привычный ход событий. Нестандартный подход к решению профессиональных задач принесет достойные плоды.
Вполне гармоничны личные отношения, перемены возможны лишь в том случае, если вы сами выступите их инициатором. Старшие родственники будут рады общению с вами, однако сегодня едва ли проявят навязчивость или бестактность.
Рыбы
День связан с чрезвычайно сильными и приятными романтическими переживаниями, новыми знакомствами и увлечениями. Рыбам не придется жаловаться на недостаток внимания представителей противоположного пола, но определенная разборчивость в контактах все же необходима. Особенно это актуально для тех, кто планирует провести вечер в увеселительном заведении.
С профессиональной точки зрения день нейтрален. Избегайте спешки, не принимайте необдуманных решений. Можно восстанавливать деловые отношения с давними партнерами, а вот доверять новые союзникам пока рано – велика вероятность, что среди них находятся и ваши тайные недоброжелатели.